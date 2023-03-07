В тюменской деревне Большое пожарные спасли из огня семью с детьми

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарные спасли семью из огня в двухквартирном доме в Сладковском районе. Детали происшествия озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Во вторник ночью, 7 марта, в деревне Большое вспыхнул жилой дом. Пламя повредило комнату в одной из квартир. Спасатели прибыли на место и оперативно ликвидировали огонь.

По предварительной версии МЧС, пожар разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

– Пожар был обнаружен соседями: проснувшись от звука автономного дымового пожарного извещателя, они включили освещение в своей квартире и обнаружили задымление в потолочном пространстве. Вызвали пожарную охрану и с детьми эвакуировались из дома, что спасло им жизнь, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, огнеборцам удалось минимизировать последствия пожара, благодаря этому сохранен дом тюменской семье.