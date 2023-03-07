В Тюмени на один день изменится режим работы общественного транспорта Фото: Виктория Гаврик

В среду, 8 марта 2023 года, общественный транспорт в Тюмени будет ходить иначе. Администрация города анонсировала предстоящие изменения в работе автобусов и маршруток.

По данным властей, в Международный женский день 8 Марта, тюменский транспорт станет работать в режиме выходного дня.

– В целях обеспечения транспортного обслуживания населения 8 марта 2023 года городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, – говорится в сообщении администрации Тюмени.

На маршруты выйдет в два раза меньше автобусов, троллейбусов и трамваев. Добавим, в общественном транспорте города действуют все установленные законодательством льготы. Стоимость проезда при оплате через терминал в Тюмени составляет 29 рублей. Школьникам и пенсионерам предоставляется скидка на проезд в муниципальных автобусах.