В Тюмени 8 марта 2023 года будет совсем не по-весеннему прохладно

В Тюмени 8 марта 2023 будет совсем не по-весеннему прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 марта 2023 года, ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, в крайних юго-восточных районах сильный снег, ветер восточный, с переходом на северо-западный, 6 – 11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, метель. Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, при прояснении -15…-20 градусов.

Днём небольшой снег, ветер западный, с переходом на северо-западный, 6 – 11 м/с, порывы местами до 16 м/с. Температура воздуха днем -2…-7 градусов, в северных районах местами -12…-17 градусов.

Погода в Тюмени 8 марта 2023 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

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