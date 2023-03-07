Тело 59-летней тюменки без признаков жизни нашли прохожие во дворе дома на Широтной Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на улице Широтной в прошедший понедельник, 6 марта, произошла трагедия. Прохожие обнаружили тело женщины у подъезда многоквартирного дома и вызвали экстренную помощь. На место также приехала полиция и реаниматологи. К сожалению, женщина умерла, травмы оказались несовместимы с жизнью.

– Вызов поступил 6 марта в 12.25, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 12.38. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали подробности инцидента журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В причинах и обстоятельствах разбираются правоохранительные органы и специалисты регионального следственного комитета. По предварительной версии, 59-летняя погибшая совершила суицид.

Напомним, с начала 2023 года люди в Тюменской области все чаще решаются на радикальные действия. В феврале текущего года прохожие обнаружили тело 50-летнего мужчины у дверей подъезда многоэтажного дома на Геологоразведчиков. Пару недель назад с крыши частного строения в Тобольске спасатели снимали труп мужчины. Во всех случаях медики диагностировали смерть пациента.

По словам психолога Олеси Немченко, статистика смертей из-за самоубийств в России – одна из самых высоких среди других стран мира, согласно последним данным.