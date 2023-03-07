В Тюменской области в Международный женский день с 7 по 9 марта пройдет больше 500 культурных мероприятий

Фото: КП-Тюмень

Порядка 500 культурных событий состоятся в Тюменской области на 8 Марта, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. По предварительным прогнозам властей, мероприятия посетят порядка 50 тысяч человек.

Например, накануне праздника, 7 марта, состоится концертная программа «СинЭргия» в музее-усадьбе Колокольниковых. Посетить событие смогут все желающие. В этот же день пройдет праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема» в ДК «Нефтяник».

В сам праздник прекрасную половину Тюменской области ждет концерт «Королева красоты» в филармонии, экскурсия по выставке и джазовая программа в арт-кафе Тюмени.

Продолжатся гулянья в четверг, 9 марта. В частности, в тюменском кафе состоится премьера музыкально-поэтического вечера, посвященного Марии Цветаевой.

Напомним, в Тюмени в Международный женский день будет тепло. Столбики термометров поднимутся до -2 градусов. Пойдет небольшой снег.