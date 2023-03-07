Тюменка установила рекорд на Кубке России по скалолазанию Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка установила рекорд на Кубке России по скалолазанию. Рекордсменкой стала Екатерина Баращук. Впервые пройдя трассу менее чем за 7 секунд на официальных соревнованиях, девушка обновила рекорд страны и завоевала золото в дисциплине «Лазание на скорость». Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– Тюменские спортсмены – лидеры всероссийского рейтинга. Екатерина Баращук на этих стартах повысила планку, что дает серьезную надежду на победу в международных соревнованиях, – отметил президент Тюменской региональной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

Кстати, Кубок России проходил в Тюмени. Борьба за медали продолжится до 8 марта в рамках всероссийских соревнований.