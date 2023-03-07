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НовостиПроисшествия7 марта 2023 5:58

Молодая тюменка спешила к ветеринару с умирающей собакой, но попалась ГИБДД

«У собаки инсульт»: в Тюмени девушка проехала на красный сигнал светофора и попалась инспекторам
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Молодая девушка привлечена к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора на машине бренда Mercedes. Автомобилистку поймали на пересечении улиц Щербакова и Тимуровцев, когда она спешила в больницу с собакой.

«Видео с видеорегистратора с нарушением ПДД размещено в социальных сетях неравнодушным водителем», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

На допросе девушка рассказала, что спешила отвезти домой брата, а потом собаку, у которой случился инсульт, к ветеринару. Однако правоохранительные органы все равно привлекли ее к ответственности.