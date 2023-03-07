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НовостиПроисшествия7 марта 2023 5:34

Транспортное движение остановилось на федеральной трассе Тюмень – Омск из-за ДТП с пострадавшими

29-летняя девушка пострадала в ДТП на трассе Тюмень – Омск
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

ДТП ограничило движение транспорта на федеральной трассе в Тюменской области. Авария с пострадавшими произошла на 120-м километре магистрали Тюмень – Омск, под Заводоуковском. Сейчас транспортное движение организовано в реверсивном режиме.

По предварительной версии инспекторов ДПС, на трассе Тюмень – Омск столкнулись автомобили Lada и «Газель». 29-летняя водитель легковушки не убедилась, что полоса свободна, выезжая на магистраль.

Добавим, в ДТП пострадала 29-летняя автомобилистка. Силовики выясняют обстоятельства аварии.