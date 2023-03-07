В Тюменской области продают молочный завод за 24 миллиона рублей

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В Тюменской области продают завод по производству молока. Предприятие было убыточное, поэтому оно перестало работать в 2018 году. Объявление появилось на популярном сайте по продаже товаров и недвижимости.

Завод находится в 50 километрах от Тюмени. Свою деятельность он осуществлял с 2009 по 2018 год. Молокозавод сохранил технологическое оборудование, с помощью которого можно приготовить творог, кефир и сметану, а также несколько видов сыра.

Продавец отмечает, что предприятие рассчитано для переработки 6 тысяч сырого молока за сутки. Если немного модернизировать завод, можно увеличить его мощности в несколько раз.

Отметим, предприятие включает в себя несколько производственных зданий, электростанцию, скважину и выгребную канализацию с отоплением и газовыми котлами. Стартовая цена выгодного бизнеса составляет 24 миллиона рублей.