В ресторане «Дворянское гнездо» состоялась встреча самых счастливых тюменцев

Фото: мероприятие «Мой месяц счастья»

В тюменском ресторане «Дворянское гнездо» состоялась встреча самых счастливых тюменцев – участников проекта «Мой месяц счастья». Мероприятие прошло в воскресенье, 5 марта.

Организаторы встречи отмечают, что каждый участник должен публиковать снимок, который говорит о его счастье сегодня.

По словам руководителя семейного проекта «Создавая будущее» Елены Кашкаровой, каждый год десятки альбомов счастливых людей появляются в Сети. Интересно, что многие не связывают свою улыбку с масштабными событиями, это мимолетные куски счастья в круговороте серых будней. Многие участники проекта поделились своими впечатлениями после мероприятия.

– Думаю, этот проект был для меня очень полезен, потому что когда каждый день концентрируешься на том, что делает тебя счастливым, то сам того не замечая, ты начинаешь притягивать это в свою жизнь. Я, как и другие участники, собрала целый «сундук сокровищ» из самых добрых, веселых, запоминающихся моментов. Эта копилка воспоминаний бесценна, и я постараюсь продолжить складывать туда лучшие драгоценности, – отмечает одна из участниц проекта Анастасия.

Другие участники также поблагодарили организаторов мероприятия и заявили, что проект помогает перешагнуть прокрастинацию и заставляет замечать прекрасное в серых буднях.

Отметим, в 2023 году имена победителей проекта озвучили на торжественной встрече. Феерия красок и музыки добавила в атмосферу праздника эмоций. После награждения организаторы проекта устроили для гостей огненное шоу мыльных пузырей.