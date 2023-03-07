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НовостиПроисшествия7 марта 2023 4:05

На «трассе смерти» Тюмень – Омск произошло два ДТП из-за непогоды

Пострадали три человека
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Вчера вечером из-за плохой погоды обострилась аварийная обстановка на федеральной трассе Тюмень – Омск. Там произошли сразу две серьезные аварии.

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

На 239-м километре автодороги большегруз «КамАЗ» с полуприцепом занесло на встречку, где произошло столкновение с фурой «Рено». От удара один из грузовиков отбросило на автомобиль «Тойота Витц», в результате легковушку выбросило в кювет. В аварии пострадали два человека – 34-летний водитель «Рено» и 20-летняя водитель «Тойоты».

Вторая авария произошла на 278-м километре той же трассы. Автомобиль «Ниссан», водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы.

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

- В случае ухудшения погодных условий и видимости на автодорогах необходимо снижать скорость, а также избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу - рекомендуют сотрудники ГИБДД.