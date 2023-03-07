В Тюмени 7 марта порывы ветра достигнут 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 7 марта будет облачно с прояснением, ночью местами ожидается небольшой снег, днем осадков практически не будет. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью температура воздуха будет около -8... -13 градусов. Днём будет около -1...-6 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день в южных регионах сеяли раннюю капусту. Это «преждевременное» засевание уберегает от нападения гусениц в период, когда завязываются кочаны. А из-под первой весенней сохи можно было взять ком земли и положить в избу - это должно было изгнать из дома всех клопов.