Сборная нефтяников вошла в тройку победителей в лыжных гонках

Автор фото: Алексей Дидух. Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал»

Состязание проходило в экопарке «Затюменский», в нем приняла участие 21 команда. Порядка 150 человек вышли на лыжную трассу и попробовали свои силы в зимней дисциплине.

Победителей в командном первенстве определяли по итогам личных забегов. 17 лыжников «Газпромнефть-Ямала» успешно прошли подготовленные трассы, что принесло дочернему обществу третье место на пьедестале.

Автор фото: Алексей Дидух. Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал»

Соревнование проходило в рамках XVI Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. Лыжники должны были преодолеть дистанцию в 5 километров – для мужчин, а для женщин – 2,3 километра. В конце марта сборные сыграют в волейбол.

Напомним, спартакиаду трудовых коллективов в Тюменской области организует региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Главной задачей мероприятия является популяризация здорового образа жизни и развитие форм организации спортивной работы в организациях региона.