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НовостиЗвезды6 марта 2023 14:36

Донецкий молодежный театр впервые приехал в Тюмень с гастролями

В Тюмень с двухдневными гастролями приехал Донецкий молодежный театр
Серафима Краснова
Донецкий молодежный театр впервые приехал в Тюмень с гастролями

Донецкий молодежный театр впервые приехал в Тюмень с гастролями

Фото: Иван Горбунов

В Тюмень на два дня с гастролями приехал Донецкий республиканский академический молодежный театр, сообщили на пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 6 марта.

На сцене театра «Ангажемент» пройдет три захватывающих спектакля с их участием: «Левша», «У ковчега в восемь» и «Человек из Подольска». По словам руководителя Леонида Окунева, гастроли имеют огромное значение для тюменского театра. Донецкая труппа уже поработала на сцене «Ангажемента», испытав технические возможности театра.

– Любые гастроли коллективов, приезжающих в регион – это большой подарок для жителей. Особенно приятно принимать именно этот театр. Потому что молодежные театры приезжают к нам не так часто, – уточнила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Финансовую поддержку театрам оказывает Росконцерт.

Напомним, Донецкий театр посетит с гастролями девять регионов России, включая Екатеринбург и Курганскую область. Завершит свой тур труппа в Российском академическом театре Москвы.