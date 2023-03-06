Фото: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО

В Уральском федеральном округе определили победителей конкурса «Команда Урала». В рамках конкурса было отобрано из 1,5 тысячи участников 30 лучших специалистов направления «Эффективный менеджмент в публичном управлении».

- Отборочные этапы конкурса «Команда Урала» ещё раз доказали, что в Уральском федеральном округе живёт активная, мыслящая и творческая молодёжь. Что в УрФО есть кадровый резерв, на который может опереться наша экономика. Благодарю всех участников за яркие идеи и энтузиазм! Уверен, каждый из вас получил прекрасный опыт, познакомился с новыми людьми и зарядился энергией для больших свершений, - отметил полпред президента России по УрФО Владимир Якушев.

Кроме того, Якушев поздравил всех участников и победителей конкурса. Отборочная программа состоит из шести модулей, включая «Эффективное взаимодействие власти, общества и бизнеса», а также «Позиционирование и политические коммуникации в выборочном процессе».

В частности, среди победителей есть представители Тюменской области, Ямала и Югры. Напомним, конкурс «Команда Урала. Реформация» начался в декабре 2022 года. Организаторами мероприятия выступил аппарат полпреда президента РФ и Уральского федерального округа.