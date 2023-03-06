В Международный женский день все парковки Тюмени станут бесплатными Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени платная парковка в среду, 8 марта, будет работать в бесплатном режиме, рассказали в пресс-службе администрации города. В Международный женский день жители и гости Тюмени смогут оставить машину на любой улице совершенно бесплатно.

«8 марта городские платные паркинги будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», – говорится в сообщении мэрии города.

Напомним, платная зона парковки распространяется почти на весь центр Тюмени: от Герцена до Профсоюзной, включая весь берег Туры и улицу Орджоникидзе. Также зона платной парковки тянется от Луначарского до Коммунистической.

Тюменским автомобилистам советуют не создавать аварийные ситуации и парковаться без нарушений ПДД.