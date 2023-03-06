Суд отправил электрика, по вине которого погиб 13-летний подросток, на 4 года в ишимскую колонию

Фото: КП-Тюмень

Тюменский суд вынес приговор в отношении сотрудника энергосетевой компании, по вине которого умер ребенок. Трагедия произошла в 2019 году. 13-летний подросток скончался от удара током в трансформаторной будке. По данным региональной прокуратуры, суд привлек к ответственности руководителя Ишимской РЭС.

«Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Представитель собственника подстанции обратился к подсудимому с заявлением об отключении от электросети аварийной подстанции», – говорится в сообщении надзорного органа.

В материалах дела указано, что сотрудник компании не отключил подстанцию от электрокомплекса. Ребята забрались в будку и получили удар током. Один мальчик скончался на месте, уточнили в прокуратуре. Изучив материалы дела, суд отправил сотрудника РЭС на 4 года в колонию общего режима.