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НовостиОбщество6 марта 2023 12:53

Стартовало народное голосование Международного конкурса креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022

Оно завершится 10 марта
Марина Прохорова
Одна из работ конкурса

Одна из работ конкурса

Завершился прием работ на конкурс креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022.

По словам председателя оргкомитета конкурса Сергея Фирцева, уже была проведена дополнительная модерация и формируется шорт-лист.

- Работает профессиональное жюри, однако мы решили провести «народное голосование». В большинстве случаев оно вызывает дополнительный интерес к конкурсу и дает возможность высказать свое мнение не только друзьям и знакомым конкурсантов, но и более широкой аудитории любителей современной фотографии. Желающие могут отметить (поставить лайк) по одной работе в каждой номинации. В целях соблюдения объективности, даже в таком демократичном виде голосования, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте, - сказал Сергей Фирцев.

Всего представлено пять номинаций:

- красота (мода, ню, свадебное фото, фитнесс);

- технологии будущего (в т.ч. архитектура и строительство, искусственный интеллект, бионика, здравоохранение, экология);

- природа (ландшафты, дикая природа);

- эксперимент (абстракция, концептуализм);

- товар/реклама (в т.ч. предметная съемка, фуд-фото).

К народному голосованию, которое завершится 10 марта в 22.00 (мск. вр.), допущено более 500 работ.

Подробную статистику по всему конкурсу озвучат в середине апреля на открытии итоговой выставки. Кстати, их будет три печатные и виртуальные. Дата и время презентации будут известны позднее.

Оглашение победителей и призеров, в том числе обладателей спецпризов, состоится 13 марта. Их имена опубликуют на официальном сайте конкурса и на странице АНО «Тюменский дом фотографии» в ВК.

Также запланированы мероприятия параллельной программы. Это выставки (печатные и виртуальные), мастер-классы, портфолиоревью, дискуссионные площадки и творческие встречи с фотографами.

Соорганизаторы конкурса: АНО «Тюменское агентство развития креативных индустрий», совместно с ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», Ассоциацией фотографов «Евразия», техническое обеспечение ООО «Русинтел», АНО «Тюменский дом фотографии».

При поддержке СФХР, ТОО РГО, ВОИР, СФДП, БФРГТ