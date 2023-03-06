Самыми популярными рейсами на лето у жителей Тюмени стали Стамбул и Ереван

Фото: Алексей Косенчук

Тюменцы стали чаще интересоваться летними поездками в Стамбул и на Кубу. Согласно каналу «Хочу в отпуск», с июня по август среди зарубежных городов популярностью пользуется Стамбул: около 17% желающих хотели бы отправиться в столицу Турции на отдых. Средняя стоимость такой поездки составляет около 17 тысяч рублей.

Кроме того, жители Тюмени предпочитают для летнего отпуска Ереван и Анталию. Почти 10% желающих мечтают об отдыхе в Азербайджане, а именно в Баку. Поездка туда обойдется тюменцам в среднем в 19 тысяч рублей. В Алматы отдых стоит от 11,5 тысячи рублей.

Добавим, что в рейтинг популярных мест для летних путешествий вошли Астана, Дубай и Тбилиси.