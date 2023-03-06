В Тюмени на Андрея Бушуева изменят схему движения транспорта

Фото: КП-Тюмень

С 27 марта в Тюмени на улице Андрея Бушуева изменится схема организации дорожного движения путем смены очередности проезда перекрестка.

«Вниманию участников дорожного движения! С 27 марта на пересечении ул. Андрея Бушуева и ул. Василия Подшибякина будет изменена схема организации дорожного движения путем смены очередности проезда перекрестка в соответствии с прилагаемой схемой», – говорится в сообщении мэрии Тюмени.

По данным властей, изменения в схеме движения транспорта помогут обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов в дорожном потоке.