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НовостиОбщество6 марта 2023 7:01

В Тюмени на Андрея Бушуева изменят схему движения транспорта

В Тюмени схему движения изменят на популярном перекрестке
Серафима Краснова
Фото: КП-Тюмень

Фото: КП-Тюмень

С 27 марта в Тюмени на улице Андрея Бушуева изменится схема организации дорожного движения путем смены очередности проезда перекрестка.

«Вниманию участников дорожного движения! С 27 марта на пересечении ул. Андрея Бушуева и ул. Василия Подшибякина будет изменена схема организации дорожного движения путем смены очередности проезда перекрестка в соответствии с прилагаемой схемой», – говорится в сообщении мэрии Тюмени.

По данным властей, изменения в схеме движения транспорта помогут обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов в дорожном потоке.