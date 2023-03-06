Эвакуацией автомобилей в Тюмени займется компания со скандальным прошлым

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Транспортировку и хранение машин в Тюмени станет производить компания ООО «Ветеран». Администрация города нашла подрядную организацию, которая займется автомобилями, припаркованными в неположенном месте. Результаты аукциона опубликовала мэрия на официальном портале «Госзакупки». Компания стала единственным участником торгов.

«Аукционная комиссия приняла решение заключить с участником ООО «Ветеран» договор на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу менее 3,5 тонны», – говорится в документации.

Напомним, подрядная компания «Ветеран» еще пару месяцев назад попала в объектив антимонопольщиков. Другой участник торгов, которого не допустили до борьбы, подал жалобу в УФАС. Компанию не устраивали жёсткие рамки аукциона, которые якобы не дают другим потенциальным победителям вступить «в игру».