На директора и классного руководителя в Тюмени завели дело за наказание детей голодом

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Классный руководитель в тюменской школе № 56 не кормила учеников в качестве наказания за ненадлежащее поведение. Специалисты прокуратуры провели проверку и сделали определенные выводы. В результате правоохранительные органы завели административное дело в отношении директора школы.

«Установлено, что классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней, 13 и 14 февраля, текущего года не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение», – говорится в сообщении тюменской прокуратуры.

По данным ведомства, действия преподавателя могли привести к ухудшению состояния здоровья несовершеннолетних. По итогам проверки три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за административное правонарушение. Теперь классному руководителю шестиклассников грозит штраф на сумму почти 30 тысяч рублей.

Детальная позиция преподавателя в ведомстве не озвучивается.