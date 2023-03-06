В Тюменской области синоптики прогнозируют метель, снегопады и ветер до 16 метров в секунду

Фото: КП-Тюмень

В ближайшие сутки в Тюмени будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия – таковы данные, опубликованные специалистами департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. По данным ведомства, гражданам рекомендуется соблюдать правила безопасности и быть внимательными на дорогах.

В понедельник, 6 марта, в регионе ожидается потенциально опасная погода. В отдельных микрорайонах прогнозируются гололёдные явления и метель. На дорогах может образоваться гололедица, а порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. В этот день столбики термометров поднимутся до +1 градуса Цельсия.

– Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, – заявили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, что при усилении ветра не рекомендуется находиться около ЛЭП, а также рядом с деревьями и рекламными щитами. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Специалисты советуют снизить скорость на оживленных магистралях до приемлемой цифры.