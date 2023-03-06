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НовостиОбщество6 марта 2023 4:22

В тюменском поселке продают средневековый замок с видом на озеро за 60 млн рублей

Замок площадью 330 «квадратов» выставили на продажу в Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Виктория Гаврик

Фото: Виктория Гаврик

В тюменском поселке продают средневековый замок с видом на озеро. Стартовая цена здания составляет порядка 60 миллионов рублей. Замок площадью почти 330 «квадратов» построен на земельном участке 42 сотки.

Продавец заявляет, что у дома есть и другие прелести. Так, трехэтажное здание имеет огромный спортзал, хамам, несколько душей, внушительных размеров гардеробную, котельную и слесарню. Потенциальным покупателям предлагают средневековый замок, в котором можно сыграть в бильярд. Он расположен на цокольном этаже, как в старых голливудских фильмах.

Добавим, на территории дома имеется гараж и баня. Средневековый замок оснащен каминами и сараем. Дом находится в Боровском.