В Заводоуковске задержали мужчину с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Заводоуковске сотрудники ГИБДД задержали мужчину с наркотиками. Нарушителя остановили на 92-м км автодороги Тюмень – Омск, он передвигался на автомобиле «Киа». ДПС собирался проверить его документы, но потом заметили, что пассажир, находящийся в авто, заметно нервничает. Во время дальнейшей беседы гражданин признался, что имеет при себе наркотики.

– Во время досмотра автомобиля в присутствии понятых у подозреваемого 1989 года рождения обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком общей массой около одного грамма. По словам злоумышленника, запрещенные вещества он хранил для личного употребления, – сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.