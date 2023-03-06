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НовостиОбщество6 марта 2023 2:55

Госавтоинспекторы Тюмени усилят контроль за общественным транспортом

ГИДД будет следить за безопасностью пассажирских перевозок
Виктория Терина
Госавтоинспекторы Тюмени усилят контроль за общественным транспортом

Госавтоинспекторы Тюмени усилят контроль за общественным транспортом

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области активизируют мероприятия по безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники ГИБДД планируют проанализировать движение автобусов по отдельным маршрутам как в населенных пунктах, так и в междугороднем сообщении, в том числе по федеральным трассам. Они проверят соответствие маршрутной сети требованиям безопасности.

Отдельное внимание уделят маршрутам школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД будут следить за нарушениями на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов.

– На загородных дорогах пройдут сплошные проверки автобусов с участием медицинских работников для определения противопоказаний у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомления и усталости, – отметили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

В прошлом году в Тюменской области произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта, в них погибли 6 человек, 256 человек ранены. Каждое второе ДТП произошло по вине водителей автобусов. В этом году произошло 22 ДТП с участием автобусов, в 15 из них виновны водители общественного транспорта.