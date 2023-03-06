Госавтоинспекторы Тюмени усилят контроль за общественным транспортом Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области активизируют мероприятия по безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники ГИБДД планируют проанализировать движение автобусов по отдельным маршрутам как в населенных пунктах, так и в междугороднем сообщении, в том числе по федеральным трассам. Они проверят соответствие маршрутной сети требованиям безопасности.

Отдельное внимание уделят маршрутам школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД будут следить за нарушениями на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов.

– На загородных дорогах пройдут сплошные проверки автобусов с участием медицинских работников для определения противопоказаний у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомления и усталости, – отметили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

В прошлом году в Тюменской области произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта, в них погибли 6 человек, 256 человек ранены. Каждое второе ДТП произошло по вине водителей автобусов. В этом году произошло 22 ДТП с участием автобусов, в 15 из них виновны водители общественного транспорта.