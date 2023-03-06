В Тюмени 6 марта заметно потеплеет, но усилится ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 6 марта 2023 года, будет облачно. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Днём будет идти снег и мокрый снег, ветер от восточного до юго-западного 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с и метель. Ночью столбик термометра опустится до -4...-9 градусов, дневная температура воздуха составит +1...-4 градуса.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей - уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».