В Тюмени пройдут бесплатные кинопоказы анимации для детей и взрослых. Тюменцы смогут увидеть 43 новых российских анимационных короткометражек. Кинопоказы в рамках акции «Открытая премьера» состоятся в Тюмени уж четвертый раз подряд.

- Организует просмотры некоммерческая организация кинопросвещения «КинЗА», председателем которой я являюсь. Идея «Открытой премьеры зародилась в Суздале, и мы уже несколько лет поддерживаем коллег, занимаясь просветительской деятельностью, - рассказала киновед, преподаватель ТГИК Наталья Соколова.

Организаторы отмечают, что главный жанр показов будет мультфильмы. Кинопоказы пройдут с 15 по 18 марта. Вход на мероприятия свободный.

- Тюменские зрители увидят 43 новых отечественных короткометражных анимационных фильма и эпизода сериалов различных студий, которые объединены в пять программ, адресованные всем возрастам, – говорит киновед.

Как сообщает Мегатюмень, всего будут задействовано семь городских площадок - Информационно-библиотечный центр для молодежи; мультицентр «Контора пароходства», ДТиС «Пионер», ДКиТ «Торфяник», киноклуб в ТОНБ и ТГИК.