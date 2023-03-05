В Тюмени успешно развивается танцевальный проект для всей семьи

Фото: проект "Танцуем всей семьей"

В Тюмени развивается танцевальный проект для всей семьи, сообщает «Тюменская область сегодня». Занятия проводят раз в неделю.

Проект «Танцуем всей семьей», начавшего работу на базе студии «Алекса» успешно развивается. О нем рассказала директор спортивной школы «Тура» Александрины Леонтьевой, выступая на форуме регионального движения «Союз женщин России».

– Мы ставили цель организовать досуг путем привлечения всех членов семьи в спортивную деятельность и в тематические мероприятия. Хотя бы один раз в неделю. И это у нас получилось. В проекте приняли участие более 700 человек. Это не только семьи из Тюмени, но и из Ялуторовска, – отметила Александрина Леонтьева.

Занятия проводились по месту жительства в разных точках жилого района Тура. Проект впоследствии подхватили в Тавде Свердловской области. Авторы не собираются останавливаться на достигнутом и запустили проект в новом формате под названием «Мы в творчестве и спорте всей семьей».

– Теперь мы не только танцуем всей семьей, но и занимаемся физическими активностями. Тоже раз в неделю, – сказала директор спортивной школы «Тура».