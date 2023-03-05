Во время акции «Ночь музеев» в Тобольске представят коллекцию нумизматики со знаменитой «сибирской монетой»

Фото: Елена Майер

В Тобольске в «Ночь музеев» представят сибирские монеты XVIII века. Коллекцию нумизматики со знаменитой «сибирской монетой», которая чеканилась с 1766 по 1781 годы на Сузунском монетном дворе, представят сотрудники Тобольского музея-заповедника во время акции 21 мая. В фондах музея находится большое количество монет разной степени сохранности, об этом пишет Тюменская линия со ссылкой на директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер.

- Эти монеты считались региональными, они находились в обращении только в Сибирской губернии. В европейскую часть России ее вывоз был строжайше запрещен, - написала она на своей странице во ВКонтакте..

Историческое здание, где сегодня находятся главные сокровища Тобольского музея-заповедника, возведено в XIX веке как «Арестантский корпус № 3» и является частью архитектурного комплекса Тюремного замка. Сейчас сотрудники музея проводят раскладку предметов, а это более 400 тысяч единиц хранения, разделенных на 40 фондовых коллекций.