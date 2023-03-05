За год уровень зарплат в Тюмени вырос на 10% Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области уровень зарплат на третьем месте в УрФО, за год он вырос на 10%.

На данные Росстата ссылается «Вслух.ру».

В январе-ноябре 2022 года тюменцы зарабатывали в среднем 59 тысяч 422 руб. Это на 10,2% больше, чем в аналогичный период 2021 года. В октябре и ноябре доход превышал 60 тыс. рублей. Самый высокий был в июне - 63 тыс. руб. и июле - более 64 тыс. рублей.

Выше зарплата только на Ямале в среднем за 11 месяцев она составила 128 тыс. 626 руб., в Югре - 93 тыс. 816 руб. В остальных регионах УрФО зарабатывают меньше, чем тюменцы. В целом по России средняя зарплата - 61 тыс. 985 руб. и выросла за год на 12,7%.

В Тюменьстате отметили, что в январе-ноябре в Тюменской области больше всего зарабатывали в сфере добычи нефти и газа (169 тыс. 504 руб.), производстве химических веществ и химических продуктов (144 тыс. 436 руб.), производстве машин и оборудования (139 тыс. 66 руб.), в деятельности воздушного транспорта (122 тыс. 399 руб.), научных исследованиях и разработках (131 тыс. 689 руб.).