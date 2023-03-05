Тюменцы на сутки отказались от смартфона Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы отмечают день без телефона. Сегодня, 5 марта, принято проводить время с близкими и друзьями вживую, отодвинув из своей жизни телефоны, планшеты и компьютеры на 24 часа.

В современном режиме это совершенно не просто, так как смартфоны сейчас это не только средство связи, ими можно оплатить покупки, создать в нем список дел, поставить напоминание, уточнить погоду или время, заглянуть в Интернет или записать важное видео.

Как пишет издание "Тюменская область сегодня" ссылаясь а практикующего психолога Виктория Сало, студенты могут справиться без смартфона, но это будет сложно. По её мнению иметь под рукой удобное средство связи с родными совсем не плохо, а еще это способ презентовать себя.

– Мы можем наблюдать, что из-за телефонов и профилей в соцсетях в обществе встречают друг друга «по одежке» из сети, но так было и раньше – когда-то это были DVD-проигрыватели, а до них — магнитофоны, – говорит Виктория.

Кроме того, психолог рассказала, что телефон для многих – это уход от реальности и избавление от одиночества.

– Это и правда частая картина. Но это может стать хорошим подспорьем в самореализации. В таком случае «залипание в телефон» – лишь следствие, которое помогает справиться с причиной. Уверена, каждый использует гаджеты с максимальной пользой для себя, – поясняет эксперт.