В Тюмени 5 марта 2023 года зарегистрировано 349 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 5 марта 2023 года зарегистрировано 349 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 264 812 случаев коронавируса.

За день выздоровели 179 человек, за весь период вылечились 257 168. Из общего числа заболевших заболели 63 ребенка, на ИВЛ пациентов нет, под медицинским наблюдением остаются 3 079 человек. Проведено 1 531 лабораторное исследование за сутки, всего прошли обследование 4 797 292 человека.

В России выявлено 13 559 случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 22 342 128 случаев заражения. За сутки 43 человека скончались. За весь период зафиксировано 396 298 погибших.

За сутки 8 936 выздоровевших, 21 677 256 - за весь период.