Тюменцы могут реализовать свои проекты за счет бюджета Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы могут предложить проекты для реализации за счет бюджета. С 9 по 15 марта пройдет прием заявок. Об этом пишет «Вслух.ру».

Новая программа поддержки идей граждан стартовала Тюмени еще в 2020 году. С тех пор реализованы десятки проектов, например памятник «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири» на Лесобазе, а еще озеленен сквер им. Героя Советского Союза генерала Карбышева на улице Полевой.

Идеи принимаются от группы не менее трех человек старше 16 лет, проживающих в Тюмени. А также от органов ТОС, ТСЖ, некоммерческих организаций. Проект должен быть поддержан тюменцами. К примеру, собрать не менее 50 подписей или предоставить протокол собрания, а его стоимость должна быть не более 2 млн рублей, он должен быть реализован в течение календарного года.

Проекты будут принимать на улице Первомайской, 20, каб. 616а или по е-mail: tvoybudget@tyumen-city.ru.