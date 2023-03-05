В Тюмени задержан мужчина, избивший супругу в порыве ревности

В Тюмени задержан мужчина, который в из-за ревности избил супругу Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в избиении супруги. В полицию об этом сообщили медики. В больницу обратилась женщина с телесными повреждениями. Опросив потерпевшую, участковый выяснил, что побои ей нанес муж.

Полицейские доставили мужчину в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Мужчина пояснил, что в день происшествия он поссорился с женой из-за ревности и во время скандала, супруг избил женщину.

- По данному факту отделом дознания ОП № 6 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Теперь дебоширу грозит до трех лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.