В Тюмени проведут бесплатный турнир по игре Го

Фото: Линия жизни (клуб игры го|вэйци|бадук в Тюмени)

В Тюмени проведут бесплатный турнир, приуроченный к началу весны. Он пройдет в Тюменском госуниверситете по улице Перекопская, 15а в 111 аудитории 19 марта. Соревнования начнутся в 10 часов, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

В игре участвуют два человека, один играет черными камнями, другой - белыми. Цель - огородить на доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Ограничений по возрасту нет.

- По сути мы проводим два турнира: на доске 19х19 для опытных игроков и на доске 13х13 для начинающих. На второй могут играть только те, кто еще не участвовал в наших турнирах. Главное условие — знать правила и уметь самостоятельно завершить партию, то есть посчитать очки в конце, — рассказал председатель Тюменского областного отделения Российской Федерации го Антон Рочев.

Для новичков проведут два мастер-класса в «Точке кипения» 5 и 11 марта. Первое мероприятие посвятят истории и правилам игры, а также можно будет сыграть партии под руководством наставников. Встречу проведут преподаватели го-клубов «Линия жизни» и ТюмГУ: Дмитрий Сидоренко, Лариса Алексеева и Антон Рочев.

- Для го требуется, пожалуй, только терпение и желание научиться. Некоторые думают, что нужно иметь математический склад ума или быть каким-то гением, но это не так. Научиться играть может любой, кто этого захочет, - сообщил председатель Тюменского областного отделения Российской федерации.

Встречи проходит бесплатно, еженедельно в клуб по субботам приходит 10-20 человек, но это уже обычно не новички. Зарегистрироваться на турнир и мастер-классы можно в группе «Линия жизни» во ВКонтакте.