Тюменцы узнали об условиях покупки лекарств из других стран Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам напомнили условия покупки лекарств из других стран, пишет Мегатюмень. Но прежде чем завезти препараты в страну, важно изучить их состав: не так давно было несколько случаев, когда судили женщин, заказавших таблетки для похудения, в составе которых содержались запрещенные вещества.

В Тюменской таможне отметили, что физические лица могут перемещать через границу России зарегистрированные и незарегистрированные лекарственные средства, состав которых не содержит наркотики, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Такие препараты перемещаются без представления таможенным органам каких-либо разрешительных документов.

- Если лекарственные средства содержат в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, их перемещение физическими лицами для личного применения осуществляется по медицинским показаниям при наличии подтверждающих документов с указанием наименования и количества. Данные документы или их заверенные копии составляются на русском языке, либо прилагается их нотариально заверенный перевод на русский язык, - сообщили в сотрудники таможни.

Информация о зарегистрированных в Российской Федерации лекарствах и о их составе можно узнать в государственном реестре лекарственных средств, размещенном на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В каждой стране есть свой список запрещенных психотропных, наркотических и сильнодействующих веществ. Нужно обязательно проконсультироваться в компетентном органе страны, предполагаемой к посещению, о правилах ввоза и вывоза таких препаратов.