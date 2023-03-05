В Тюмени отстранили от управления автомобилем 708 «бесправников» Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сотрудники ГИБДД продолжают бороться с водителями без прав. Весной тюменские автоинспекторы нацелены на отстранение от участия в дорожном движении водителей - «бесправников».

Весной и в межсезонье, движение по дорогам автомобилистов, не имеющих необходимых навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть особенно опасным из-за погоды, возможных гололедов, обледенений проезжей части, ледяного дождя и туманов.

С наступлением тепла водителей, управляющих транспортом без прав, становится больше. Чтобы выявить таких нарушителей сотрудники ведомства вносят в базу данных водителей, лишенные прав, а также будут вносить информацию об авто, которыми не единожды управляли водители без водительских удостоверений.

За первые два месяца этого года дорожные полицейские в Тюменской области отстранили от управления транспортом 708 таких нарушителей, тем самым сделав дороги безопаснее для других участников движения.