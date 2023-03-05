Тюменские коммунальщики рассказали о самых необычных находках в канализации за 2022 год

Фото: архив КП-Тюмень

В тюменской канализации нашли собаку. Эта история произошла в 2022 году. Как пишет tmn.aif.ru,в пресс-центре «Росводоканал-Тюмень» рассказали о самых необычных находках в канализационных коллекторах за 2022 год.

- В прошлом году из системы водоотведения нашими специалистами были извлечены лестница, одеяло, лопата, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки, – рассказали в организации.

Работники находят огромное количество салфеток из нетканых материалов (влажная туалетная бумага, детские салфетки), а также предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей и прочий мусор.

- При плановой промывке магистрального коллектора вдоль улицы Мельникайте в районе торгового центра «Кристалл» из сети извлечено пять «КамАзов» салфеток!» – отметили в «Росводоканале».

В районе поселка Березняковский рабочие цеха водоотведения достали из коллектора собаку, провалившуюся в открытый колодец. Животному повезло и его вернули хозяину.

Специалисты говорят, что подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков. Об открытых колодцах тюменцев просят сообщать по телефону: + 7 (3452) 540-940.