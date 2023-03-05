Тюменский логопед о том, когда родителям начинать коррекцию речи у ребенка

Фото: архив КП-Тюмень

В последнее время детей с речевым нарушением становится больше. Об этом тюменский логопед Юлия Кохановская рассказала корреспонденту tmn.aif.ru. Поэтому, чтобы достичь желаемых результатов, родителям стоит как можно раньше обращаться к специалистам.

- Всегда хочется сказать родителям: если ребенок не говорит, не ждите до 5 лет. Очень страшно, когда ребенок заходит в кабинет, ему через пару лет в школу, а он еще не говорит, – отмечает специалист.

Логопед подчеркивает, что начинать коррекционную работу по развитию речи ребенка в 5-6 лет – это уже поздно. Речевой период у него, как минимум, должен длиться четыре года. Конечно, работа специалиста будет вестись, но быстрого результата достичь не получится.

- Родителям стоит обращаться и к такому специалисту, как невролог с жалобами на то, что ребенок плохо, мало или совсем не говорит. А уже потом к логопеду. И не делать скидку на пол, ведь многие считают, что если мальчик, то он априори позднее начинает говорить, – добавляет эксперт.

Также родители должны обращать внимание на то, когда ребенок начал садиться, когда вставать. Если слишком поздно – повод задуматься. То же касается, если у младенца отсутствовали гуление и лепет. При таких симптомах необходимо идти к специалистам, чтобы предотвратить проблемы с речью. Ранняя коррекционная работа начинается, когда ребенку уже исполнилось полтора года.