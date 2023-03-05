Голышмановская больница провела экскурсию для учеников 10-го класса Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Областной больницы №11 в Голышманово провели профориентационную работу со школьников. Ученики 10-го класса Голышмановской школы №1 познакомились с работой рентгенологического кабинета и кабинета компьютерной томографии (КТ). Экскурсию по отделению лучевой диагностики провел детский хирург Максим Колегов, сообщил пресс-секретарь ОБ №11.

Ребята узнали о том, чем это КТ исследование отличается от рентгенографии и флюорографии, а также о принципе его действия и для чего применяется это обследование. Затем экскурсия прошла в рентген-кабинет, где тоже на каждом шагу - современные технологии.

- Цифровые снимки создаются быстрее, а это очень важно. Чем быстрее врач получит результаты исследования, тем быстрее пациенту окажут помощь», - пояснил врач.- Ребята из 10-го медицинского класса сейчас стоят перед выбором будущей профессии. Помочь в этом призваны ознакомительные экскурсии в нашей областной больнице в рамках проекта "Медицинский класс в школе, - поделился главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Больница сотрудничает с медицинским университетом и администрацией Голышмановского городского округа и выступает как база для получения практических знаний.