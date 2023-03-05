В Тюмени 5 марта потеплеет до +1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 5 марта, в Тюмени будет облачно, пройдет небольшой снег. Днём местами возможен гололёд. Ветер будет южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, при прояснениях до -16, днём потеплеет до +1...-4 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.