Фото: Светлана Иванова, соцсети

Известный певец Стас Пьеха выступил перед матерями и женами мобилизованных тюменцев. Об этом в своих соцсетях сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Мероприятие приурочили к Международному женскому дню, а организовали его благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири» и партия «Единая Россия».

«Добрые слова поддержки и поздравления сказали секретарь регионального политсовета Андрей Артюхов и руководитель исполкома партии Ольга Швецова. Я поблагодарила мам за воспитание сыновей - защитников Родины, а жен - за любовь, которая дает бойцам силы», - написала Светлана Иванова.

Фото: Светлана Иванова, соцсети

В итоге яркие творческие номера, вкусные блюда и общение в неформальной обстановке подарили женщинам радость и хорошее настроение. А песни Стаса Пьехи заставили танцевать абсолютно всех.