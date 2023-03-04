Музей «Дом Машарова» приглашает тюменцев изготовить уникальные подарки к 8 Марта

Фото: музей «Дом Машарова», соцсети

В течение всего марта музей «Дом Машарова» проводит мастер-классы по фьюзингу. Это особая техника работы с элементами стекла разной формы и цветов: их выкладывают на прозрачную основу и сплавляют, под воздействием высокой температуры происходит соединение составных частей в единое целое.

- Получая опыт работы со стеклом, участники мастер-классов не только приобретают новые навыки и знания, также они могут создать уникальное изделие, которое нельзя будет найти нигде и ни у кого - отличный вариант подарка ручной работы близкому человеку, - отметили в музее.

В работе используется качественное стекло и инструменты итальянского и немецкого производства. Все это предоставят на занятиях.

Мастер-класс по созданию украшений проводится 4, 11, 18 и 25 марта, каждый час с 13:00 до 16:00, а 10, 24 марта - каждый час с 16:00 до 18:00. Стоимость участия составляет 460 рублей.

Телефон для справок: +7 (3452) 46-13-10.