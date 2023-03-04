В Тюмени 4 марта 2023 года потеплеет до -6 градусов

Погода в Тюмени на 4 марта Фото: Вера Зенина

В субботу, 4 марта, тюменцев ожидает ясный и весьма теплый день. С самого рассвета на небе будет светить яркое солнце, и лишь к обеду набегут небольшие облака, но затем снова распогодится

Днем столбики термометров покажут -6 градусов, к вечеру температура не изменится, а ночью похолодает до -7 градусов.

В течение суток будет дуть юго-западный со скорость 4-9 м/с, ночью в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: