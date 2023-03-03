Губернатор Александр Моор поздравил Героя РФ Рустама Сайфуллина с днем рождения

Фото: Информационный центр правительства по Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Героя Российской Федерации Рустама Сайфуллина с днем рождения. Военнослужащий в пятницу, 3 марта 2023 года, отмечает праздник в кругу близких и друзей.

«Выбрав профессию защищать Родину, Вы взяли на себя высокую миссию перед Отечеством и народом. За годы службы показали беззаветную любовь к Родине, несгибаемый характер, готовность решительно действовать в любых условиях, вести за собой товарищей», – подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Также губернатор отметил заслугу Героя России перед другими военными, которым он служит примером храбрости и доблести. По мнению Моора, именно такие люди должны делиться знаниями и опытом с молодыми ребятами.

В конце глава Тюменской области пожелал Сайфуллину здоровья, семейного благополучия и надежного тыла.