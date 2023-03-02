На Тюменскую область надвигаются штормовой ветер до 17 метров в секунду и мокрый снегопад

Фото: КП-Тюмень

В четверг вечером, 2 марта 2023 года, Росгидрометцентр дал предупреждение о резком ухудшении погоды в Тюменской области. По данным синоптиков, порывы ветра в регионе усилятся до 17 метров в секунду.

Кроме того, не исключено резкое понижение температуры воздуха до -10 градусов Цельсия. Опасное природное явление останется в Тюменской области до завтра, 3 марта. Сообщается, что на фоне ухудшения погодных условий в регионе возможно нарушение транспортного движения, повреждения или обрывы линий связи и электропередачи.

Жителям Тюмени и области метеорологи рекомендуют быть внимательными в эти дни и соблюдать необходимые меры осторожности.