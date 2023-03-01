В Тюмени на улице Дружбы водитель иномарки сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Поздним вечером во вторник, 28 февраля, иномарка переехала подростка на улице Дружбы, который перебегал дорогу в неположенном месте. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. 16-летний парень приехал в Тюмень из Свердловской области в гости к родственнику.

– Подросток получил ушиб. Известно, что он проживает в Свердловской области, а сейчас гостит у дяди. Возможно, именно незнание улично-дорожной сети Тюмени спровоцировало нарушение им ПДД, – заявили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Силовики выясняют обстоятельства аварии. Инспекторы оцепили дорожный участок, где произошло ДТП.