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НовостиПроисшествия1 марта 2023 8:53

В Тюмени на улице Дружбы водитель иномарки сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Тюмени водитель Chevrolet сбил перебегавшего дорогу 16-летнего подростка
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Поздним вечером во вторник, 28 февраля, иномарка переехала подростка на улице Дружбы, который перебегал дорогу в неположенном месте. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. 16-летний парень приехал в Тюмень из Свердловской области в гости к родственнику.

– Подросток получил ушиб. Известно, что он проживает в Свердловской области, а сейчас гостит у дяди. Возможно, именно незнание улично-дорожной сети Тюмени спровоцировало нарушение им ПДД, – заявили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Силовики выясняют обстоятельства аварии. Инспекторы оцепили дорожный участок, где произошло ДТП.