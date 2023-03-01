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НовостиОбщество1 марта 2023 8:15

В Тюмени 7 марта откроют новый филиал ресторана быстрого питания «Вкусно и точка»

В Тюмени откроют 10-й филиал ресторана быстрого питания «Вкусно и точка»
Серафима Краснова
Фото: архив КП-Тюмень

Фото: архив КП-Тюмень

В Тюмени на улице Республики в пятницу, 7 марта, откроют новый филиал ресторана быстрого питания «Вкусно и точка». За день до мероприятия компания проведет мастер-класс по приготовлению бургеров. Посетители смогут сами сделать себе фастфуд.

Кроме того, тюменцам проведут экскурсии по производственной кухне. В ходе мероприятия жители узнают секретный рецепт популярного блюда, говорится на официальном сайте компании.

Отметим, посетители заведения смогут лично отследить процесс приготовления фастфуда и попробовать блюдо на качество.

Напомним, ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» в Тюмени на сегодняшний день порядка 9. Заведение является отечественным аналогом популярного кафе «Макдональдс», которое покинуло Россию после начала СВО.