Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выросло на 183 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области на 27 февраля 2023 года зарегистрировано 262 643 случая коронавируса, в том числе 183 случая заболевания за минувшие сутки. За день выписались по выздоровлении 187 человек, за всё время вылечились 255 034 человека.

Из общего числа заразившихся 32 ребенка, 1 пациент находится на ИВЛ, а 3 152 человека остаются под медицинским наблюдением. В медицинских учреждениях развернуто 55 коек, 20% коечного фонда свободно. За сутки проведено 1 766 лабораторных исследований на коронавирус, всего – 4 779 410.

В России зарегистрировано 22 262 717 случаев коронавируса, в том числе 9 580 случаев за сутки. За день скончались от коронавируса 30 человек, за все время – 396 065. Выписаны по выздоровлении 21 600 487, в том числе 9 250 выздоровевших за сутки.